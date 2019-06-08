2019/06/08 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..كشف عضو الهيئة الادارية لنادي الزوراء، عبد الرحمن رشيد، السبت، سبب تنازل حارس مرمى النوارس علاء كاطع لشارة القيادة من اجل زميله المهاجم مهند عبد الرحيم في مباراة الفريق امام امانة بغداد بكأس العراق.وقال رشيد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “قائد النوارس علاء كاطع، منح شارة الكابتن لمهاجم الفريق مهند عبد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا منح كاطع شارة القيادة لزميله في مباراة الزوراء وبغداد؟) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا منح كاطع شارة القيادة لزميله في مباراة الزوراء وبغداد؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).