2019/06/08 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مركز المصالحة الروسي في سورية أن الجيش السوري قضى على أكثر من 140 مسلحاً أثناء صد هجماتهم بريف حماة يومي الجمعة والخميس.وقال رئيس المركز الروسي اللواء فكتور كوبتشيشين في بيان له إن “التشكيلات المسلحة غير الشرعية من منطقة خفض التصعيد في إدلب شنت عند الساعة 10:45 صباح الجمعة 7 يونيو هجمات على مواقع …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش السوري يقضي على عشرات المسلحين في ريف حماة) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش السوري يقضي على عشرات المسلحين في ريف حماة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).