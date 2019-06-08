مصرف الرافدين يحدد مدة تسديد قرض 50 مليون لأصحاب المختبرات والمذاخر الطبية

2019/06/08 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد مصرف الرافدين مدة منح قرض 50 مليون لتمويل اصحاب المختبرات والمذاخر الطبية الى ( 5 ) سنوات وبفترة إمهال لمدة 3 اشهر .

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