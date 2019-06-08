2019/06/08 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مسؤولون في جنوب أفريقيا الناس من مجموعة أسود هاربة أفلتت من محمية كروغر للحياة البرية، شمال شرقي البلاد.وقد شوهدت الأسود، وعددها 14 أسدا، تتجول طليقة قرب منجم في المنطقة على الحدود مع موزمبيق.وتسعى السلطات إلى الإمساك بالأسود الطليقة وإعادتها إلى الحظيرة.وظل حراس المحمية يراقبون حركة هذه الحيوانات في المنطقة.وحذر المسؤولون في مقاطعة ليمبوبو الناس،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحذير من هروب 14 أسداً جنوب افريقيا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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