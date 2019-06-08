علماء يكشفون الحد الأساسي للقدرة البشرية

2019/06/08 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت دراسة جديدة إلى أن جميع البشر يملكون حدودا معينة لقدرتهم على التحمل، حيث يمكنهم حرق السعرات الحرارية بمعدل 2.5 مرة فقط من معدل الاستقلاب الأساسي أثناء الراحة.ووجد الباحثون أنه إلى جانب هذا الحد من معدل الاستقلاب الأساسي للشخص، يبدأ الجسم في استهلاك أنسجته الخاصة لتعويض العجز في السعرات الحرارية.ولن يعزز تناول المزيد

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