تسليم 13 إيزيدياً محرراً من قبضة تنظيم “داعش”

2019/06/08 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر مطلعة في المنطقة الشرقية السورية أن البيت الإيزيدي في الجزيرة السورية سلم 13 إيزيدياً محرراً من قبضة تنظيم “داعش” إلى مجلس إدارة سنجار بالعراق وحركة المرأة الإيزيدية .حيث كانوا متواجدين بمخيم الهول الذي تسيطر عليه وحدات الحماية الكردية .

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