مسعود اوزيل يتزوج ملكة جمال تركيا بحضور أردوغان

2019/06/08 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفل نجم الكرة الألماني ذو الأصول التركية، مسعود أوزيل،امس الجمعة، بزواجه في إسطنبول من ملكة جمال تركيا السابقة أمينة غولشي، بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي اختاره لاعب أرسنال الإنجليزي ليكون شاهدا على زاوجه، متجاهلا عواصف الانتقادات التي يتعرض لها لعلاقته بالرئيس.وأفادت “فرانس برس” بوصول موكب الرئيس التركي في بداية السهرة إلى فندق فخم

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