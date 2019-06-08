الرافدين يحدد شروط قرض 50 مليون لأصحاب المختبرات الطبية

2019/06/08 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مصرف الرافدين، السبت، عن تحديده مدة منح قرض 50 مليون لتمويل أصحاب المختبرات والمذاخر الطبية بخمس سنوات وبفترة إمهال لمدة ثلاثة أشهر.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “قرض 50 مليون دينار لأصحاب المختبرات يكون بضمان رهن العقار المقدم من قبل المقترض من الدرجة الاولى لصالح المصرف كضمان […]

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