أسرار تكنولوجيا صناعة الجعة في العصر الحجري

2019/06/08 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف فريق علمي دولي أواني خزفية قديمة كان الناس الذين عاشوا في مناطق الصين الحالية في العصر الحجري الحديث، يستخدمونها في عملية التخمير وصنع الكحول.ووفقا لموقع Phys.org درس الباحثون الأواني الخزفية التي يعود تاريخها إلى 7-9 آلاف سنة مضت، واكتشفوا عليها آثار نشاء وفطريات وأنسجة نباتية، من مكونات تخمير المشروبات.ويشير شكل الأواني الخزفية

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