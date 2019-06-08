2019/06/08 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر موقع Jezebel‎، المختص بأخبار المشاهير، قائمة صادمة، صنف فيها أسوأ الممثلين والممثلات، على الرغم من شهرتهم وشعبيتهم.وضمت القائمة نجوما مثل: بري لارسون وجنيفر لورانس ونيكولاس كيج وجون ترافولتا ومايكل جوردان وكريستين ستيوارت ودانييل رادكليف وفان ديزل وإيما واتسون وجوينيث بالترو وجيسيكا البا وكلو غرايز وأنتوني ماكي وإيمي آدمز ومارك والبرغ وكيفين كوستنر وسكارليت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من بينهم أنجلينا جولي أسوأ ممثلي هوليوود وكالة صدى الاعلام للانباء.

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