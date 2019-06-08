نشوب حرائق في اراض زراعية بقضاء طوزخورماتو

2019/06/08 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين: يس عراق افاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بنشوب حرائق في اراض زراعية منذ عصر امس في قضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين، من دون اطفائها لحد الان.وقال المصدر، ان “حرائق اندلعت في اراض زراعية عصر يوم امس الجمعة في اراض زراعية لفلاحين كرد في منطقة الدودية في ناحية نوجول شرقي قضاء طوز […]

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