2019/06/08 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس التناول المستمر للوجبات السريعة يؤدي إلى تراكم المواد الخاصة التي تساهم في تطور الحساسية الغذائية في الجسم.وقال أطباء الحساسية الإيطاليون في مؤتمر ESPGHAN إن هذا ينطبق بشكل خاص على الأطفال ويمكن أن يفسر لماذا يعاني كل عاشر شخص في البلدان المتقدمة من مشكلات مماثلة.وقال روبرتو كاناني من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ما خطورة الوجبات السريعة على الأطفال؟ وكالة خطوة برس.

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