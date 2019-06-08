“واتس آب” يعلن وقف الخدمة حول العالم !

2019/06/08 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المسؤولين عن تطبيق التراسل الفوري الأشهر “واتس آب” عن إيقاف خدمة التطبيق عن ملايين المستخدمين حول العالم بحلول ديسمبر/ كانون الأول المقبل.وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن واتس آب سيتوقف عن العمل لدى جميع الهواتف الذكية التي تدعم نظام تشغيل ويندوز اعتباراً من ديسمبر القادم ، ما يعني حرمان ملايين المستخدمين حول العالم …

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