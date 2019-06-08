خرائط جوجل تعرض سرعة المستخدمين أثناء القيادة

2019/06/08 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..تعمل شركة جوجل على تشجيع القيادة الآمنة، حيث تعتمد الآن على عرض سرعة مستخدميها الفعلية.وذكرت الشركة، أن ” الخرائط تقدم عداد سرعة اختياريًا يبدأ في التنقل أثناء القيادة، ويتم عرضه بجانب الحد الأقصى للسرعة الحالي ويغير اللون إذا تعدى المستخدم السرعة القانونية، وتشبه الميزة الجديدة إلى حد كبير إحدى مزايا تطبيق Waze”.والميزة […]

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