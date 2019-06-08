أبل تمثل أمام القضاء من جديد

2019/06/08 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع عدد من المطورين دعوى قضائية جماعية ضد شركة “أبل”، متهمينها بمخالفة قوانين الاحتكار في سوق الإلكترونيات.وادعى المطورون أمام محكمة سان خوسيه الفدرالية الأمريكية أن “أبل” انتهكت قوانين الاحتكار في سوق البرمجيات لسنوات، وأملت أسعارها على مطوري البرامج التي تباع في متجر App Store الإلكتروني.كما أشاروا إلى أن “أبل” تحصل دوما على 30%

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