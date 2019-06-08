2019/06/08 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

حددت وزارة الكهرباء، السبت، 08 حزيران، 2019، حساباً على منصة تويتر لاستقبال شكاوى انقطاع التيار الكهربائي في البلاد.

وقال وزير الكهرباء، لؤي الخطيب، عبر تغريدة على منصة "تويتر" "يمكنكم رفع الشكوى الى مكتب شؤون المواطنين الذي نشرت تفاصيله مراراً وتكراراً (@MOEcenter2019) مع بيان العنوان لإجراء اللازم من قبل فريق الصيانة".



وأردف في رسالة علق فيها على ما يجري تناقله بمواقع التواصل الاجتماعي: "أما التعليق بشكل عام وبأسلوب التعميم فلن تُصلح عطل ولا تبني بلدا ولا يُعد نقداً بناءً".

وعلق أحد المواطنين، على تغريدة وزير الكهرباء قائلا: "اذا ذهبنا للصيانة لتقديم شكوى على خلل بمحولة كهربائية، نجد الموظف مرتديا "دشداشة"، ويتكلم بتعالي، ويطردنا لعدم ارتداء زي رسمي، بالوقت الذي يخالف هو به هذا الامر، وعند الرد عليه، يقول: أينما تريد ان تشتكي اشتكِ".

فيما رد حساب تابع للوزارة، قسم شؤون المواطنين: "عزيزي المواطن ارجوا ارسال العنوان الكامل لغرض متابعة الموضوع من قبلنا مع تحيات فريق المتابعه مكتب الوزير".

بغداد اليوم - متابعة

سجلت مدينة علي الغربي بمحافظة ميسان أعلى درجة حرارة مسجلة بالتاريخ في قارة اسيا، حيث بلغت 55.6 درجة مئوية.

وبحسب موقع طقس العرب فأن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها في العراق كانت 53.9، وتحديداً في البصرة بتاريخ 22-7-2016م، بالتالي

بغداد _ بغداد

أصدرت محكمة جنح قضاء الرميثة بمحافظة المثنى، حكماً بالسجن لسنة واحدة، بحق شخص يمارس الابتزاز الالكتروني عبر نشر صور على مواقع التواص الاجتماعي.

وذكرت قيادة شرطة محافظة المثنى اليوم الجمعة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، اطلاق الخط التجريبي لنقل المسافرين براً الى جمهورية أرمينيا يوم غد السبت.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "في بادرة هي الأولى من نوعها، تعلناطلاق الخط التجر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكهرباء تحدد حساباً على تويتر لاستقبال شكاوى انقطاع التيار والخطيب يوجه رسالة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكهرباء تحدد حساباً على تويتر لاستقبال شكاوى انقطاع التيار والخطيب يوجه رسالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).