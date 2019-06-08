الرافدين يصدر توضيحاً بشأن منح قروض لاصحاب المذاخر الطبية

2019/06/08 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حدد مصرف الرافدين ،اليوم السبت، مدة منح قرض الـ50 مليون لتمويل اصحاب المختبرات والمذاخر الطبية الى خمس سنوات وبفترة إمهال لمدة 3 اشهر.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “المدار” نسخة منه، ان “قرض الـ50 مليون دينار لأصحاب المختبرات يكون بضمان رهن العقار المقدم من قبل المقترض من الدرجة الاولى لصالح […]

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