2019/06/08 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حوار لمجلة “لها” هذا الأسبوع، تحل الفنانة المصرية، أنغام، نجمة على غلاف المجلة، وتكشف في الحوار معها بعض أسرار زواجها وبداية علاقتها مع الموزع الموسيقي، أحمد إبراهيم.وصرحت أنغام في الحوار بأنها مؤمنة بدور القدر، وعلى يقين بأن الله وضع أحمد في طريقها حتى “يعوضها عن أمور كثيرة”.وتابعت المطربة المصرية: “حين كنا نمضي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أنغام حب النادي الأهلي هو سبب زواجي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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