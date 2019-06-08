الحرائق تطال الأراضي الزراعية بقضاء طوزخورماتو

2019/06/08 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع ، اليوم السبت، بنشوب حرائق في أراض زراعية منذ عصر أمس في قضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين، من دون إطفائها لحد الآن.وقال المصدر، إن ” حرائق إندلعت في أراض زراعية عصر يوم أمس الجمعة في أراض زراعية لفلاحين كرد في منطقة الدودية في ناحية نوجول شرقي قضاء طوز خورماتوو “.

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