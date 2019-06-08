2019/06/08 | 09:54

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الأخبار المحلية

السبت 8 يونيو 2019 | 09:42 صباحاً | عدد القراءات : 16

بغداد/...اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، السبت، عن عودة 12 عراقيا من مخيم الركبان في سوريا.

وقال مدير قسم الهجرة الخارجية في الوزارة احمد رحيم حسن في بيان، ان "لجنة استقبال العائدين في الوزارة استقبلت اليوم، عائلة عراقية مؤلفة من ١٢ شخصا ب‍مطار بغداد الدولي بعد التنسيق مع وزارة الخارجية وسفارتنا ب‍سوريا فضلا عن سلطة الطيران المدني والجهات الأمنية لغرض تسهيل عودتهم إلى البلاد".

وأضاف رحيم ان "الوزير وجه على أهمية استقبالهم وتسهيل إجراءات الوصول لمطار بغداد ونقلهم لمناطق سكناهم الأصلية في مدينة حصيبة بمحافظة الانبار".انتهى 1

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