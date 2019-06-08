ترامب يصدم الجميع : القمر جزء من المريخ

2019/06/08 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أصاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب المهتمين بالفضاء بالذهول عندما أعلن أن القمر جزء من المريخ، مطالبا وكالة الفضاء “ناسا” بالتركيز على الاخير.ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية في خبر تابعته وكالة /المعلومة/ عن تغريدة جاءت تعقيبا على سياسة إدارته المتعلقة بالفضاء فقط طلب ترامب من وكالة ناسا التركيز على المريخ “الذي يشكل القمر جزءا […]

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