2019/06/08 | 09:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/متابعة ..
أصاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب المهتمين بالفضاء بالذهول عندما أعلن أن القمر جزء من المريخ، مطالبا وكالة الفضاء “ناسا” بالتركيز على الاخير.
ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية في خبر تابعته وكالة /المعلومة/ عن تغريدة جاءت تعقيبا على سياسة إدارته المتعلقة بالفضاء فقط طلب ترامب من وكالة ناسا التركيز على المريخ “الذي يشكل القمر جزءا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يصدم الجميع : القمر جزء من المريخ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أصاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب المهتمين بالفضاء بالذهول عندما أعلن أن القمر جزء من المريخ، مطالبا وكالة الفضاء “ناسا” بالتركيز على الاخير.
ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية في خبر تابعته وكالة /المعلومة/ عن تغريدة جاءت تعقيبا على سياسة إدارته المتعلقة بالفضاء فقط طلب ترامب من وكالة ناسا التركيز على المريخ “الذي يشكل القمر جزءا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يصدم الجميع : القمر جزء من المريخ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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