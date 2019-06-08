مادورو يصدر أمرا بفتح حدود فنزويلا مع كولومبيا

2019/06/08 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تغريدة عبر صفحته الشخصية على موقع تويتر، أعلن فيها أنه أمرا بفتح حدود البلاد مع كولومبيا المجاورة، التي أغلقت في

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