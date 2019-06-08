مصرف الرافدين يصدر توضيحاً بشأن قرض الخمسين مليون

2019/06/08 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن تحديد مدة تسديد قرض 50 مليون لأصحاب المختبرات والمذاخر الطبية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته "العهد

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