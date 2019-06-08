2019/06/08 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد متحف النصر في موسكو يوم 5 يونيو افتتاح معرض بمناسبة حلول الذكرى الـ75 لفتح الجبهة الثانية يوم 6 يونيو عام 1944 من قبل حلفاء الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية.وتتضمن معروضات المعرض نحو 200 تحفة نادرة من مجموعة متحف النصر في موسكو والمجموعات الشخصية التابعة للقادة العسكريين السوفيت وذويهم إبان الحرب العالمية الثانية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص افتتاح معرض الجبهة الثانية في موسكو وكالة صدى الاعلام للانباء.

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