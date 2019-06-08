2019/06/08 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة سيدني اقامة مهرجان الثقافات المتعددة والذي اقيم برعاية منظمة السلام العالمية في استراليا تخلل المهرجان فعاليات شارك فيها العديد من الفرق الموسيقية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق مهرجان الثقافات في سيدني) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق مهرجان الثقافات في سيدني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).