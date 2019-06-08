2019/06/08 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس رفضت الإدارة الأمريكية طلبات عدد من سفاراتها رفع علم المثلية (قوس قزح) على ساريات العلم فوق مبانيها خلال الاحتفالات بـ”شهر الفخر” للمثليين في يونيو.ونقلت قناة “إن بي سي” الأمريكية عن مصادر دبلوماسية أن السفارات الأمريكية في إسرائيل، والبرازيل وألمانيا وليتوانيا كانت بين البعثات الدبلوماسية التي قدمت طلبات بهذا الشأن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أميركا تمنع سفاراتها من رفع علم المثليين وكالة خطوة برس.

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