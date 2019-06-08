باحثون يطورون هيدروجيل جديدة لعلاج مرض السكر من النوع الأول

2019/06/08 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..حقق الباحثون الصينيون اختراقا في تطوير نوع جديد لمادة الهيدروجيل لعلاج مرض السكر من النوع الأول (تى 1 دى ام ) وفقا لفريق بحث من جامعة تيانجين.وقال فريق البحث بقيادة البروفيسور تشانغ لي من معهد الهندسة الكيميائية والتكنولوجيا للجامعة إن ” هذا النوع الجديد من الهيدروجيل يمكن أن يغطي الجزر الصغيرة كمواد مناعية […]

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