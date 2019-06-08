2019/06/08 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الأمير السعودي الوليد بن طلال على حسابه في “تويتر” صورا تجمعه مع حفيداته، وهم يحتفلون بعيد الفطر السعيد معا.وظهر الأمير في الصور مع حفيداته الخمس، وهن: جنى، وسارة، ومايا، ودلال، ونورة، وجميعهم بلباس السباحة ويستمتعون بالغوص في الماء وأرفق الأمير الصور بتعليق: “عي رياضي”.تجدر الإشارة إلى أن الوليد بن طلال كثيرا ما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الوليد بن طلال يقضي العيد مع حفيداته وكالة صدى الاعلام للانباء.

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