جلطة دماغية تودي بحياة الفنان المصري

2019/06/08 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

اعلن موقع "اليوم السابع" المصري، الجمعة، وفاة الفنان "محمد نجم" بعد صراع مع المرض.

وذكر الموقع...

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