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امطار رعدية بهذه المناطق


امطار رعدية بهذه المناطق
2019/06/08 | 10:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

تتعرض مجموعة من مناطق البلاد الى امطار رعدية.

وذكر المتنبئ الجوي صادق عطية ان ” مدينة الانبار ماتزال...

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