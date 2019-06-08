2019/06/08 | 10:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
امطار رعدية بهذه المناطق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
تتعرض مجموعة من مناطق البلاد الى امطار رعدية.
وذكر المتنبئ الجوي صادق عطية ان ” مدينة الانبار ماتزال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
امطار رعدية بهذه المناطق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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