امطار رعدية بهذه المناطق

2019/06/08 | 10:04

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بغداد:سومر نيوز

تتعرض مجموعة من مناطق البلاد الى امطار رعدية.

وذكر المتنبئ الجوي صادق عطية ان ” مدينة الانبار ماتزال...

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