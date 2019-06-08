2019/06/08 | 10:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
هروب جماعي لـ14 أسدا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
لم تستفق جنوب أفريقيا بعد من صدمة مقتل طفل بأنياب فهد هارب قبل يومين، لتأتيها أخبار أكثر خطورة ومن نف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
هروب جماعي لـ14 أسدا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( هروب جماعي لـ14 أسدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).