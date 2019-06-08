بالصيام طوّر الـ تلغرام

2019/06/08 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مؤسس تطبيق “تلغرام” الشهير، بافل دوروف، أنه امتنع عن الطعام لـ 6 أيام، بهدف تطوير تطبيقه.وقال دوروف: “أردت هذا الشهر تجربة شيء جديد في حياتي، لقد امتنعت عن تناول الطعام تماما لمدة 6 أيام، واكتفيت بشرب الماء، وأشعر أنني بحالة جيدة، الصوم عن الطعام يصفي الذهن، وفي فترة الصيام هذه استطعت تحقيق خطوات

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