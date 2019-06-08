2019/06/08 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس شهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على عقد قران مسعود أوزيل، نجم الكرة الألماني، الذي عقد الجمعة.وأثار أوزيل ضجة عندما ظهر في صور مع الرئيس التركي قبيل نهائيات كأس العالم لكرة القدم العام الماضي.كما أعلن اللاعب اعتزال اللعب الدولي مبررا ذلك “بالعنصرية والازدراء” الذي تعرض له بسبب هذه الصور في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صور أردوغان في زفاف أوزيل تثير جدلا جديدا في ألمانيا وكالة خطوة برس.

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