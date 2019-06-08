2019/06/08 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قال التحالف الرئيسي للمعارضة السودانية الجمعة إنه يقبل وساطة رئيس وزراء إثيوبيا بينه والمجلس العسكري الحاكم ولكن بشروط.ومن بين الشروط أن يقر المجلس العسكري الانتقالي، بمسؤوليته عن قتل المتظاهرين أثناء فض اعتصامهم يوم الإثنين الماضي، وأن يبدأ تحقيق دولي في هذه الواقعة، بالإضافة إلى الإفراج عن “مسجونين سياسيين”.ودعا آبي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السودان : تحالف قوى المحتجين يعلن قبول وساطة إثيويبا بشروط وكالة خطوة برس.

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