أمريكا تستبعد تركيا من برنامج “إف-35”

2019/06/08 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعّدت الولايات المتحدة واطلعت رويترز الجمعة على خطاب أرسله باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي لنظيره التركي فصل فيه خطوات لاستبعاد تركيا من البرنامج إلا إذا غيرت تركيا من نهجها.كانت رويترز أول من نشر تقريرا أول الأمس الخميس، عن قرار وقف قبول المزيد من الطيارين الأتراك للتدريب في الولايات المتحدة في واحدة من …

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