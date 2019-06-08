2019/06/08 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة طوكيو للطب والأسنان أن شرب عصير الطماطم يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.وفي الدراسة، قدم الباحثون للمشاركين اليابانيين البالغ عددهم 481 مشاركا، عصير الطماطم غير المملح، طوال عام كامل.وسجل المشاركون مقدار استهلاكهم للعصير يوميا، بالإضافة إلى التغييرات الصحية التي لاحظوها.وبينت النتائج المنشورة في مجلة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فائدة غير متوقعة لعصير الطماطم لا يعرفها الكثيرون وكالة صدى الاعلام للانباء.

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