2019/06/08 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت الهيأة العامة للانواء الجوية، السبت، ارتفاع درجات الحرارة ابتداء من الغد.وذكرت الهيأة في بيان ان ” طقس يوم غد الاحد سيكون صحوا في المنطقة الوسطى وفي أقسامها الغربية غائم جزئياً الى غائم وترتفع درجات الحرارة قليلاً”، لافتا الى ان “غائما جزئي الى غائم وترتفع درجات الحرارة في المنطقة الشمالية”.وبين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس الغد.. ارتفاع بدرجات الحرارة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس الغد.. ارتفاع بدرجات الحرارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).