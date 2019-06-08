2019/06/08 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يواجه مرتجى القريريص (18 عاما) حكما بالإعدام في السعودية، بعد 4 أعوام على اعتقاله بتهمة المشاركة بـ”تظاهرة على الدراجات مع أطفال” شرق المملكة، حين كان في العاشرة من عمره.وبحسب لائحة الاتهام الموجهة إليه فإن أول “جريمة” ارتكبها مرتجى كانت في عمر الـ10 سنوات، عندما قاد مجموعة من 30 طفلا على الدراجات الهوائية، خلال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية.. “أصغر معتقل” بأحداث العوامية يواجه الإعدام) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية.. “أصغر معتقل” بأحداث العوامية يواجه الإعدام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).