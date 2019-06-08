2019/06/08 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت امانة بغداد ان كوادرها تمكنت من أكساء شوارع (40) محلة و دخلت الى (100) موقع و منطقة باعمال الانارة و التجميل وتأهيل الشوارع و الجزرات و الحدائق خلال العام الجاري وبعد افتتاح المنطقة الخضراء .و قال المتحدث بأسم امانة بغداد حكيم عبد الزهرة في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى ،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد:تأهيل واكساء شوارع اكثر من 100 منطقة خلال 2019 وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد:تأهيل واكساء شوارع اكثر من 100 منطقة خلال 2019) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد:تأهيل واكساء شوارع اكثر من 100 منطقة خلال 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).