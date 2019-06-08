2019/06/08 | 10:13

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أزمة بين أنصار المالكي والصدر..



"عالية نصيف" تطالب "مقتدى الصدر" بالتدخل

بغداد -

كلمة

دعت النائبة عن ائتلاف دولة

القانون عالية نصيف، يوم السبت، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى

محاسبة من قاموا بنشر أنشودة وصفتها بأنها "في غاية السخف" إساءت

الى زعيم ائتلافها نوري المالكي.

وقالت نصيف في بيان ان "بعض

المنحطين اخلاقياً انتجوا أنشودة في غاية السخف مليئة بالشتائم

الموجهة الى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والمؤسف ايضاً

ان الشخص الذي كتب هذه الانشودة الهابطة أساء أيضا الى أبناء الخط

الصدري".

واشارت الى ان الاساءة للخط الصدري

تأتي "من خلال الإيحاء بأنهم كانوا في وقت من الاوقات يستخدمون

السيارات التي تسمى (بطة) ويخطفون الاشخاص ويضعونهم في صندوقها

الخلفي، والمنشد الفاشل يتباهى بهذه الأشياء".

وأضافت "نحن لسنا ضد جهة أو حزب، بل

نحترم كل من يخدم العراق ويساهم في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار

وتقديم الخدمات للجميع، لكننا نأسف لحال البعض ممن يسجلون أناشيد

مليئة بالتحريض والشتائم".

وتابعت نصيف "أين نحن من التقدم

الحاصل في أبسط دول المنطقة، متى نتطور ويعيش شعبنا كما تعيش بقية

الشعوب، متى نطور أنفسنا ونرتقي بتفكيرنا ونثقف انفسنا، متى نشعر

بأننا تقدمنا خطوة واحدة الى الأمام؟".

واردفت "نأمل ان يتفضل مقتدى الصدر

بمتابعة هذه القضية، ولا نريد فقط محاسبة من قام بهذا العمل، بل

نأمل ان يتم منع كافة الاناشيد التي تحتوي على شتائم وتهديدات

وتباهي بالقوة والأسلحة وغيرها".

وختمت نصيف بالقول "كما نأمل ان

يتركز اهتمامنا في المرحلة الحالية على نشر الوعي بين الجماهير

وتثقيف الناس البسطاء وجعلهم يدركون بأن العالم من حولهم يختلف

تماماً".

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