عمليات بغداد تصدر توضيحاً بشأن حادث النباعي

2019/06/08 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت قيادة عمليات بغداد، توضيحاً بشأن حادث النباعي.

وقالت القيادة في بيان انه في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء

يوم الخميس الماضي ، حدث إطلاق نار من قبل احد عناصر الحشد العشائري

عند قيامه بواجبه الاعتيادي باتجاه ثلاثة أشخاص متصوراً بانهم عناصر

ارهابية، وحصل بعدها تبادل إطلاق العيارات النارية مع ذوي الأشخاص

الثلاثة وتسبب الحادث بمقتل اثنين وجرح اثنين اخرين".واضاف البيان

ان القوات الامنية تحركت على الفور وقامت بتطويق المكان واعتقال احد

مطلقي العيارات النارية وإيداعه في مركز الشرطة لاتخاذ الاجراءات

التحقيقية اللازمة كون الموضوع جنائي وليس اعتداء ارهابي كما أشيع".

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