2019/06/08 | 10:14

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النقل : انطلاق الخط البري التجريبي الأول العراق - أرمينيا

أعلنت وزارة النقل، إطلاق الخط البري التجريبي بين بغداد ويريفان ،

مروراً بالأراضي الإيرانية.

واوضحت الوزارة في بيان إنه مع ساعات الصباح الاولى ليوم السبت

انطلقت اولى رحلات الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود ضمن اطار

الخط التجريبي الاول : العراق - أرمينيا مرورا بايران ، واضاف

البيان ان هذه الخطوة تاتي تمهيداً لافتتاح خط نقل المسافرين بين

البلدين والذي سيكون سبقاً هاماً للمسافرين الذين يفضلون التنقل

براً .

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