النقل : انطلاق الخط البري التجريبي الأول العراق - أرمينيا
أعلنت وزارة النقل، إطلاق الخط البري التجريبي بين بغداد ويريفان ،
مروراً بالأراضي الإيرانية.
واوضحت الوزارة في بيان إنه مع ساعات الصباح الاولى ليوم السبت
انطلقت اولى رحلات الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود ضمن اطار
الخط التجريبي الاول : العراق - أرمينيا مرورا بايران ، واضاف
البيان ان هذه الخطوة تاتي تمهيداً لافتتاح خط نقل المسافرين بين
البلدين والذي سيكون سبقاً هاماً للمسافرين الذين يفضلون التنقل
براً .
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