محنة استخدام القوة والخداع في مواجهة الحراك الشعبي

2019/06/08 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الحراك الشعبي في السودان والجزائر إلى محطة “الاستعصاء الديمقراطي”.والدرس كان مكتوباً على الجدار وسط تمارين الحوار: الحراك الشعبي ينجح في

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