ترمب أطلق شرارة الحروب التجارية… من الذي يدفع الثمن؟

2019/06/08 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي تراقب الأسواق العالمية تطورات الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، جاء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب ليضيف المكسيك إلى دائرة

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