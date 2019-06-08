محكمة أميركية ترفض الافراج عن مستشار بن زايد

2019/06/08 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رفضت محكمة أميركية الإفراج المشروط عن رجل الأعمال الأميركي من أصل لبناني جورج نادر، مستشار ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، على خلفية اتهامه بحيازة “مواد إباحية لأطفال”.ووفق وكالة “بلومبرغ”، فإن المحققين عثروا على أفلام إباحية وأشرطة جنسية لأطفال في هاتف جورج نادر.وقدّم محامي نادر طلباً إلى المحكمة لوضع موكله تحت إشراف […]

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