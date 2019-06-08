دولة القانون: متمسكون بترشيح المالكي لمنصب نائب رئيس الجمهورية

2019/06/08 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن ائتلاف دولة القانون، السبت ، عن تمسكه بترشيح رئيسه نوري المالكي لمنصب نائب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن المنصب استحقاق انتخابي.وقال القيادي بالائتلاف النائب حسين المالكي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ائتلاف دولة القانون مجمع على ترشيح زعيم الائتلاف لمنصب نائب رئيس الجمهورية”.وأضاف المالكي، أن “نوري المالكي لايزال الأوفر والأقوى لهذا المنصب”، […]

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