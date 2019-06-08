“بالفديو”.. واقع مزري في “شاليهات” مدينة الحبانية السياحية

2019/06/08 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار: يس عراق اظهر مقطع فديو نشره مجموعة من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، الوضع المزري والمتهالك الذي تشهده “شاليهات” مدينة الحبانية السياحية، وعدم توفير الخدمات.

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