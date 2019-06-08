2019/06/08 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكل الإعلان الرسمي لرئيس شركة النفط الروسية العملاقة “روس نفط” إيغور ستتشين في المؤتمر السنوي لمُساهمي شركته، مفاجأة كبيرة للحكومة المركزية، فالشركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواجهة نفطية بين روسيا والعراق في كردستان) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواجهة نفطية بين روسيا والعراق في كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).