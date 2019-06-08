وزير الخارجية الالماني يصل الى بغداد

2019/06/08 | 10:51

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بغداد اليوم - بغداد

وصل وزير الخارجية الالماني هايكو ماس الى بغداد ، السبت 8 حزيران 2019، في زيارة رسمية.

وقالت وزارة الخارجية العراقي في بيان مقتضب ان " وزير الخارجية الالماني هايكو ماس وصل الى بغداد ومن المُقرر ان يلتقي رئيس الوزراء د.عادل عبد المهدي، ورئيس الجمهوريَّة د.



برهم صالح، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين".

بغداد اليوم- متابعة

قال مدير الاستخبارات العسكرية العراقية، التابعة لوزارة الدفاع ،اللواء الركن سعد مزهر العلاق، السبت (8 حزيران 2019)، إن عناصر تنظيم داعش ينتمون الى 41 دولة، فيما كشف عن الطريقة التي يتم من خلالها التعامل مع عناصر التنظيم،

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت دائرة صحة الرصافة، السبت (8 اذار 2019)، عن انقاذ حياة شاب، بعد اصابته بعدة اطلاقات نارية في ساعة متأخرة من ليل الجمعة.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "شعبة الطوارئ في مستشفى الامام علي (ع)، استقبلت

بغداد اليوم-ديالى

قال النائب عن محافظة ديالى، رعد الدهلكي، السبت، 08 حزيران، 2019، إن العصابات المسلحة منعت القيادات الامنية بالمحافظة من اجراء تغييرات لاعادة ضبط الأوضاع الأمنية فيها.

وذكر الدهلكي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان من اسماها بـ &

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