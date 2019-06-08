جزائريون يتظاهرون للجمعة السادسة عشرة

2019/06/08 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر آلاف المحتجين الجزائريين اليوم في عاصمة البلاد ومدن أخرى، ورفعوا شعارات مناوئة لسياسيين ورجال أعمال “سيطروا على الحكم وساهموا في نشر الفساد” في عهد الرئيس بوتفليقة.وتأتي احتجاجات اليوم غداة دعوة الرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح، الجزائريين إلى حوار من أجل الوصول إلى توافق على تنظيم انتخابات رئاسية “في أقرب الآجال”، بعدما ألغى …

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